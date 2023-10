VIDÉO - Disparition de Lina : l'enquête de "Sept à Huit" après une semaine de recherches infructueuses

Lina est partie de chez elle à 11h pour aller prendre son train. La gare est à une demi-heure de marche, sur une départementale. L'adolescente avait l'habitude de faire ce trajet à pied. Jamais aucun problème n'y a été signalé. Jean-Marc Chiron, l'ancien maire de la commune de Plaine, où était domiciliée Lina, faisait ce jour-là le trajet entre le village et son domicile. Il est l'une des dernières personnes à avoir vu Lina vivante.

"En allant chez moi sur les coups de 11h15, j'ai croisé cette jeune fille qui marchait en direction de Saint-Blaise (...). Elle était avec son téléphone, elle parlait avec quelqu'un, enfin, je pense, parce qu'elle avait le téléphone à hauteur de visage", se rappelle l'ancien élu devant les caméras de Sept à Huit. Dix minutes plus tard, Jean-Marc Chiron est rentré au village. "Quand je suis revenu dans l'autre sens peu de temps après, je ne l'ai plus revue sur la route. Je me suis moi-même dit : 'Elle doit marcher vite.' Parce que j'aurais logiquement dû, vu le timing, encore la revoir."

De son côté, Tao, le petit ami de Lina, a commencé à s'inquiéter en remarquant que le téléphone de la jeune fille était sur répondeur. Il a alors prévenu la mère de l'adolescente, qui s'est empressée de chercher sa fille. "Je suis venue jusqu'à la maison, rien. J'ai refait le trajet inverse, je suis allée jusqu'à la gare en voiture. Je suis descendue, j'ai été voir à la gare, personne, rien", se remémore-t-elle, avant d'ajouter : "À partir de là, la décision était prise : j'ai appelé les gendarmes tout de suite."