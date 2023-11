VIDÉO - Disparition de Mélodie à Marseille : sa famille garde espoir malgré un "flou total"

Mélodie Mendes Da Silva, âgée de 34 ans, est portée disparue depuis deux semaines. Le 3 novembre, cette mère de famille de deux enfants a quitté son domicile à Marseille en début de soirée et n'a plus donné de nouvelles depuis. Dans le "flou total", sa famille et son conjoint s'activent pour la retrouver.

Son visage est partout dans les rues de Marseille. Mélodie Mendes Da Silva, âgée de 34 ans et mère de deux enfants, a disparu depuis deux semaines, sans laisser de nouvelles à ses proches. "On est dans le flou total", reconnait Edison Mendes Da Silva, son cousin avec qui elle a grandi. Lui et d’autres membres de leur famille ont placardé des affiches dans toute la ville pour tenter de recueillir une information permettant de retrouver la jeune femme.

C’est pas dans ses habitudes de fuguer Patrick Mendes Da Silva, le frère de Mélodie

"Je voudrais que ma cousine rentre chez elle, déjà en bonne santé, auprès de ses enfants et de son mari… Si qui que ce soit avait une information ou quoi que ce soit, même de manière anonyme, avoir une information, ça nous aiderait beaucoup", espère Edison dans le reportage du 20H de TF1 à retrouver en tête de cet article.

Mélodie a été vue pour la dernière fois le 3 novembre, vers 18h30, alors qu’elle sortait de chez elle, dans le 4ᵉ arrondissement de Marseille. Un peu plus tard, son téléphone a borné à quelques kilomètres de là, dans le 11ᵉ arrondissement, avenue Emmanuel Allard. Pour l'instant, c’est la dernière trace de la mère de famille retrouvée par les enquêteurs.

Pour Pearl, son conjoint depuis 15 ans, la jeune femme aurait peut-être fugué. Selon lui, Mélodie serait partie en laissant ses clés, sa carte bleue, et même sa carte d’identité à son domicile. Elle aurait été très affectée par le décès de sa mère, le mois dernier. "Elle se renfermait beaucoup, elle voulait être seule, elle ne voulait pas parler avec les gens", raconte le trentenaire. "Je voyais sa tristesse par rapport au décès de sa maman."

Le jeune homme et la famille de Mélodie ont attendu 48 heures avant de signaler la disparition. Tous croyaient qu’elle reviendrait. "C’est pas dans ses habitudes de fuguer", souligne son frère, Patrick Mendes da Silva.

Depuis, le parquet a ouvert une information judiciaire pour "disparition inquiétante". De leur côté, les proches Mélodie ont prévu de se rassembler ce samedi 18 novembre à Marseille pour rechercher le moindre indice ou témoignage qui permettrait de retrouver sa trace.