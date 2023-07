VIDÉO - Disparition d'Émile : pourquoi les recherches sont-elles si difficiles ?

Cela fait 48 heures ce lundi que le petit Emile, deux ans et demi, a disparu de son domicile du Haut-Vernet, petit hameau des Alpes-de-Haute-Provence. Depuis deux jours pourtant, quelque 800 gendarmes, pompiers et volontaires sont mobilisés pour retrouver le petit garçon, sans succès. "Malgré toutes ces recherches, nous n'avons pas pu à l'heure où je vous parle localiser l'enfant", a regretté en fin d'après-midi lundi le préfet du département, Marc Chappuis, lors d'un point presse. Désormais, les battues vont être arrêtées pour des recherches plus "ciblées".

Car il est difficile aujourd'hui d'expliquer pourquoi l'enfant reste introuvable. "Au bout de 48 heures, l'enfant aurait dû être retrouvé dans ce périmètre," a estimé le préfet qui a donc décidé de changer de méthode, espérant que ces nouvelles recherches permettent enfin de localiser le petit garçon disparu samedi 8 juillet.