VIDÉO - Disparition du petit Émile : "l'angoisse prend le pas sur l'inquiétude", confie le maire du Vernet

"On est tous très inquiets. Plus le temps passe, plus l'angoisse prend le pas sur l'inquiétude", confie François Balique, maire (SE) du Vernet, au micro de TF1. L'édile loue l'entraide des riverains de la commune, qui en compte une centaine. "C'est un village de montagne. Une solidarité s'est faite naturellement, spontanément, entre les habitants. Actuellement, plus de cent bénévoles, encadrés par la gendarmerie et les sapeurs-pompiers, font des recherches autour du village", explique-t-il.