VIDÉO - Disparitions inquiétantes : quand des bénévoles mènent l’enquête

Une quête sans fin quand on sait que 50.000 personnes disparaissent chaque année en France. Et même, si la plupart sont des mineures rapidement retrouvées, pour 10.000 d'entre elles, le mystère reste entier. Crimes, accidents ou disparitions volontaires, quand la justice n'a aucune piste, les familles totalement démunies peuvent alors faire appel à cette association, créée il y a 20 ans. Des civils bénévoles qui reprennent les dossiers des années après et qui sont bien souvent leur seul soutien.

"On aura toujours espoir, on ne peut pas baisser les bras, c'est pas possible. On n'oublie pas une fille", lâche Pierre Balmain, le père de Nelly, des sanglots dans la voix. Pour Jean-François, l'aide apportée à cette famille n'est pas "du temps perdu". "Comme on donne un billet de 10 euros et bien, je donne mon temps", souligne-t-il. "Cette disparition me fascine, ce n'est pas morbide, mais comment peut-on disparaitre comme ça sur un claquement de doigts ?" Alors, inlassablement, il poursuit ses investigations. Le jour du reportage de TF1, il a rendez-vous avec une ancienne collègue de Nelly, espérant trouver des informations qui auraient pu échapper aux gendarmes.