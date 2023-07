VIDÉO - Drones, hélicos, Centaures : la nouvelle stratégie face aux émeutes est-elle payante ?

Les forces de l'ordre étaient aussi appuyées par des hélicoptères et des drones pour tenter de mettre fin aux scènes de chaos. Notamment à Grenoble (Isère) en proie à des scènes de pillage. Avec ce dispositif aérien, les policiers ont pu plus aisément repérer les casseurs et diriger les troupes au sol. Pour les missions plus délicates, des unités d'élite ont été mobilisées, comme le Raid et la BRI, ou encore des policiers à moto, extrêmement mobiles.

"La stratégie, c'est d'être présent avec des effectifs conséquents, même si c'est compliqué, parce qu'on a beaucoup diminué les effectifs, notamment chez les CRS. Mais le but, c'est d'occuper le terrain de la manière la plus large possible", explique Johann Cavallero, délégué national CRS (Syndicat Alliance), dans la vidéo du JT de 13H en tête de cet article.