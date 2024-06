Un incendie a eu lieu dans une école à Meyzieu, près de Lyon. Des classes ont été ravagées par un feu d’origine criminelle. Deux adolescents de treize ans, qui s’étaient filmés au moment des faits, ont été arrêtés.

La suie a remplacé les dessins d’enfants sur les murs. Nous suivons le maire (DVD) Christophe Quiniou devant deux salles de classe calcinées. "Il reste les structures métalliques des tables et des chaises et les murs en béton", déplore-t-il. Les deux adolescents de treize ans mis en cause ont tout filmé : leur entrée par effraction avec une fourche, l’instant où ils allument le feu, puis les bureaux et les armoires renversés, les ordinateurs détruits, au fur et à mesure de leur avancée dans l’école. Les vidéos ont été postées sur les réseaux sociaux.

Pour le moment, il est impossible d’évaluer le montant des dégâts et il n’est pas encore sûr de pouvoir rouvrir l’école à la rentrée de septembre. Le maire envisage "peut-être un mode dégradé à la rentrée, les faire manger à un autre endroit, avoir des classes temporaires dans le jardin". Pour l'heure "tout est à l'étude mais l'objectif est de toute façon de rénover l'école", assure-t-il.

Les 240 élèves ont perdu le travail de l'année

On retrouve sur les grilles la douleur des enfants. Les 240 élèves ont perdu le travail de toute leur année, leurs repères. Jusqu’aux vacances, ils sont accueillis dans le lycée voisin.

Partout, c’est la même incompréhension. D’autant plus, selon le maire, que les deux adolescents y avaient été scolarisés. Les deux adolescents ont été placés sous contrôle judiciaire dans l’attente de leur jugement. Ils risquent jusqu’à cinq ans d’emprisonnement, une peine souvent aménagée en centre éducatif fermé pour accompagner la réinsertion de l’enfant.