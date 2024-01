VIDÉO - Ex-mafieux italien condamné pour meurtres, le pizzaïolo de Saint-Étienne bientôt libéré ?

Un mafieux italien devenu pizzaïolo et incarcéré en France pourrait sortir de prison à cause d'un vice de procédure. L'affaire fait beaucoup réagir. Il faut dire que dans son pays, il a été condamné à la perpétuité pour plusieurs meurtres.

La justice française retarde pour l'instant l'extradition d'Edgardo Greco. Cet ancien membre de la mafia calabraise a été condamné pour le meurtre de deux hommes en 1991, en Italie. Arrêté dans l'Hexagone trente ans plus tard, il est toujours en prison.

Et force est de constater que dans cette pizzeria de Saint-Étienne (Loire), où il a travaillé pendant cinq ans, "Rocco", comme on l'appelle ici, manque à tout le monde. "On s'attache à la personne qu'on voit, c'est tout, explique la restauratrice Carla Diana. Je me suis attachée à la personne que j'ai connue, peu importe son passé." Son ancien patron Maurizio Diana, propriétaire de la pizzeria, se dit même prêt à le réembaucher. "C'est un chef italien reconnu", justifie-t-il.

"Il veut retravailler dans la restauration"

Chef italien ou pas, pour un habitant croisé à Saint-Étienne, Edgardo Greco doit purger sa peine en Italie, comme il l'explique dans le reportage en tête de cet article : "On parle quand même d'un double meurtre ! Il y a une certaine injustice pour les victimes."

Mais la Cour de cassation a annulé ce mardi son extradition, décidée en avril 2023, à cause d'un vice de procédure. En attendant une nouvelle décision sur le fond, son avocat, maître David Metaxas, demande donc sa libération. "Il veut retrouver sa vie d'avant, sa vie normale qu'il a connue depuis vingt ans à Saint-Étienne, retravailler dans la restauration", nous explique-t-il. Sa remise en liberté sous contrôle judiciaire ne sera pas tranchée avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.