VIDÉO - "J'étais pris au piège" : rescapé de l'effondrement d'un pont dans le Gard, le conducteur du camion témoigne

Il ne doit sa vie sauve qu'à l'emplacement de son volant, situé à droite dans son camion, et non à gauche. Lundi 18 mars, Nicolas Bertrand traversait le pont d'un village du Gard lorsque celui-ci s'est effondré, le faisant chuter de 4 mètres. Il s'est confié dans le 20H de TF1 sur cet épisode qui aurait pu lui être fatal.

Nicolas Bertrand est un miraculé et il le sait bien. "Vous n'êtes pas encore débarrassé de moi", lance-t-il avec le sourire à sa compagne. Il souffre encore de douleurs thoraciques, mais c'est peu de choses après ce qu'il a vécu. Il revoit encore la scène dans ses moindres détails. Lorsqu'il arrive avec son camion, lundi 18 mars, le pont de Chamborigaud (Gard) n'est pas encore effondré. "J'ai réellement vu la route faire un U, comme un dos d'âne à l'envers d'une dizaine de mètres, une cuvette. Donc là, j'ai vraiment tout freiné et dès que mes roues se sont engagées dans cette descente, ça a dû donner la dernière secousse et tout est parti. Là, je me suis écrasé en bas", raconte-t-il.

J'étais vraiment pris au piège. Nicolas Bertrand, chauffeur-livreur rescapé

Après un énorme choc, il ouvre les yeux. "J'ai vu qu'à droite, il y avait le soleil, j'ai pas paniqué du tout. J'ai vu que j'étais vivant, je me suis dit :'c'est bon, maintenant, il faut sortir, il faut trouver une solution'. J'ai essayé par moi-même de me pousser, d'essayer de pousser le fauteuil pour me glisser, j'ai essayé de bouger le bassin, impossible, j'étais vraiment pris au piège", détaille-t-il. Nicolas suffoque, mais il garde toute sa lucidité, lorsqu'un jeune homme vient l'aider. "J'ai réussi à attraper ma sacoche malgré que je me faisais étrangler. J'ai ouvert, j'ai dit : 'prend le couteau et coupe-moi la ceinture'. Il a taillé la ceinture et m'a libéré", poursuit-il.

Suspendu par le ventre, la tête en bas, Nicolas est bientôt soutenu par une habitante. "Je me tenais avec les bras tendus pour ne pas avoir tout mon poids sur le ventre, déjà que j'avais le volant dans le ventre. Et ma tête commençait à peser au niveau de mes cervicales, du coup, j'ai dit à Muriel : 'tiens-moi le front'", dit-il. La jeune femme maintient sa tête pendant 30 minutes, jusqu'à l'arrivée des pompiers qui doivent découper le véhicule pour l'extraire. "Quand ils ont enlevé la porte, j'ai senti le camion qui est encore descendu d'un centimètre sur moi. J'ai senti encore un écrasement. Ils ont fini de la couper quand même parce qu'ils n'arrivaient pas à accéder, ils étaient obligés", se souvient-il aussi.

Il a fallu encore une vingtaine de minutes pour le dégager. "Ça a mis un peu de temps, mais ils ont rien lâché. Ils sont arrivés à la colonne de direction et quand ça a cassé, que le volant est parti, ça m'a soulagé. Je ne serais pas resté une heure comme ça", admet-il. Nicolas a ensuite été évacué par hélicoptère jusqu'à l'hôpital. Il reste encore aujourd'hui sous surveillance médicale.