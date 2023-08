VIDÉO - Marseille : trois policiers du Raid mis en examen, une première

À sa sortie de l'hôpital, l'un des trois policiers du Raid mis en examen était escorté par des proches dans une voiture. Ce jeudi soir, les trois membres de cette unité d'élites placés sous contrôle judiciaire dormiront chez eux. L'avocat de l'un d'eux justifie le tir de son client. Il se sentait menacé, selon lui. "Il y avait un danger caractéristique, et ce danger venait reprendre des informations données à la police selon lesquelles il y avait des scooters qui entendaient s'en prendre aux forces de l'ordre, et qu'il fallait impérativement les neutraliser, les interpeller", assure Me Dominique Mattéi.