Émeutes en Nouvelle-Calédonie : que change la mise en place de l'état d'urgence ?

Les émeutes en Nouvelle-Calédonie ont déjà fait quatre morts, dont un gendarme, ainsi que des centaines de blessés. Emmanuel Macron a demandé mercredi que l'état d'urgence soit instauré sur le territoire. Qu'implique-t-il exactement ?

Malgré le couvre-feu, les tensions ont repris de plus belle en Nouvelle-Calédonie, dans la nuit de mardi 14 à mercredi 15 mai. Plusieurs élus ont donc appelé Emmanuel Macron à aller plus loin en envoyant l’armée, mais aussi en déclarant l’état d’urgence sur place. Le président a finalement annoncé mercredi que le décret visant à instaurer cette mesure dans l'archipel français serait inscrit à l'ordre du jour du conseil des ministres prévu dans l'après-midi.

"On est en situation de guerre civile. On a déjà plusieurs morts et ça va continuer si on n'est pas capables de mettre fin à cette insurrection", détaille Sonia Backès, présidente de la province sud de la Nouvelle-Calédonie, au micro de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

L'état d'urgence, "un moment exceptionnel de rétablissement de l'ordre", résume une constitutionnaliste

Concrètement, l'état d'urgence est un régime juridique créé en 1955 que le gouvernement peut décréter en Conseil des ministres "en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public", sur tout le territoire ou dans une région précise.

Concrètement, grâce à ce régime d'exception, l’État aurait la possibilité d’interdire des manifestations, de mener des perquisitions administratives, ou encore de prononcer des assignations à résidence pour rétablir l’ordre public.

"Vous allez restreindre les sorties, les manifestations et finalement les libertés au plus simple appareil, pour un moment exceptionnel de rétablissement de l'ordre", résume Anne-Charlène Bezzina, constitutionnaliste.

L’état d’urgence a été déclaré à six reprises depuis sa création. La dernière fois après les attentats de Paris, en 2015, mais aussi en 1984, déjà en Nouvelle-Calédonie, pendant plusieurs mois.