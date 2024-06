Un groupe de douze enfants à vélo a été fauché par une voiture ce mercredi à La Rochelle. L'accident, causé par une automobiliste octogénaire, relance le débat sur le permis de conduire à vie. Si le Parlement européen a récemment renoncé à imposer une visite médicale aux seniors, la France demeure une exception au sein de l'UE.

"On doit faire des visites médicales pour voir si on a l'aptitude, la compétence, les réflexes". Au lendemain du terrible accident de la circulation survenu à La Rochelle, une petite fille a été déclarée en état de mort cérébrale ce jeudi 6 juin, relançant le débat sur le permis de conduire à vie. Son groupe de cyclistes a été percuté frontalement mercredi par un véhicule conduit par une octogénaire.

"En Italie, après 50 ans, il y a un contrôle, une visite médicale tous les cinq ans, et après 60 ans, tous les deux ans, et après tous les ans", explique dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article le père d'une jeune victime, Nicola Screnci, d'origine italienne, qui plaide pour la mise en place de tests d'aptitude en France. De fait, l'Hexagone reste un cas particulier au sein de l'Union européenne.

Quelle est la loi chez nos voisins ?

En effet, la plupart des autres pays membres ont instauré des règles assez strictes pour s'assurer que les conducteurs les plus âgés ne représentent pas un danger pour eux-mêmes et pour les autres. Et la conditionnalité du renouvellement du permis de conduire y est d’ores et déjà en vigueur, rappelle le site touteleurope.eu.

Aux Pays-Bas, les conducteurs sont notamment obligés de passer un examen médical tous les cinq ans à partir de 75 ans afin de renouveler leur permis de conduire. Il en va de même concernant les personnes de 70 ans et plus au Danemark et en Finlande, de 65 ans et plus en Espagne, en République tchèque ou en Grèce, et comme évoqué plus haut, de 50 ans et plus en Italie.

Au Portugal, la loi en vigueur impose des visites médicales à 40, 50, 65 et 75 ans tandis que passé cet âge, l’examen d’aptitude à la conduite s’effectue tous les deux ans. En Belgique, en Hongrie, en Lituanie ou en Lettonie, il faut fournir un certificat de son médecin lors de chaque renouvellement administratif de son permis de conduire. À noter que le principe de l'examen d'aptitude tous les deux ans après 75 ans s'applique aussi en Suisse, notre seul voisin ne faisant pas partie de l'UE.

La loi laxiste en France ?

Comparé aux règles en vigueur chez la majorité de nos voisins européens, la législation française en la matière apparait comme particulièrement souple, voire laxiste. Pour rappel, dès lors qu'une personne devient titulaire du permis de conduire, ce dernier reste valable de fait jusqu'à son décès, sous réserve qu'elle n'ait jamais commis d'infraction passible d'un retrait de permis et que son nombre de points ne descende pas à zéro. Comme la France, seuls deux autres pays, à savoir l’Allemagne et la Pologne, fonctionnent également selon ce modèle du permis de conduire à vie.

Il est à noter qu'en février dernier, les eurodéputés ont adopté une réforme du permis de conduire, écartant toutefois la mesure décriée, particulièrement en France, de l'obligation d'un examen médical pour renouveler son permis. Mais rappelons néanmoins que l'obligation de visite médicale existe pour certaines professions spécifiques, à commencer par les chauffeurs de bus, de poids lourds et de taxis, qui doivent se soumettre à un examen d'aptitude tous les cinq ans jusqu'à 60 ans et tous les deux ans, jusqu'à 76 ans, où le contrôle devient annuel.