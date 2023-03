ENQUÊTE - Délinquance : l’inquiétant phénomène des mineurs isolés

Après chaque arrestation, une obsession : quel âge a la personne interpelée ? Beaucoup se disent mineurs dans l’espoir d’une justice plus clémente. Une des clés est l’analyse des traits du visage. "Les rides des yeux, de la bouche, sur les côtés du nez… Ce sont des rides qui évoluent en fonction de l’âge", poursuit Jean-Marc, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.

D’après la police, un sur deux a réellement moins de 18 ans. L’enquête ne s’arrête pas là. Qui se cache derrière ces jeunes ? Il s’agit de réseaux. Ces jeunes, mineurs ou non, arrivent de Tunisie, d’Algérie ou du Maroc via l’Espagne. Chaque jour, ils volent jusqu’à une quinzaine de téléphones. Des intermédiaires à peine plus âgés leur rachètent 40 à 100 euros l’unité. La tête de réseau, elle, revend ces smartphones au Maghreb, 400 à 1000 euros par appareil, soit dix fois plus cher. "Les têtes de réseaux sont implantées depuis des années, ont 45 ans, sont mariés, ne sont pas connus des services de police justice", affirme Jean-Marc. Les enquêteurs ont fait tomber deux réseaux l’an dernier. Depuis leur chute, la délinquance de ces mineurs non accompagnés a baissé de près de 60%.