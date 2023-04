ENQUÊTE - "Des bandes très organisées" : tracteurs et engins de chantier, les nouvelles cibles des voleurs

Les malfrats sont parfois plus ambitieux, en volant des engins entiers, comme une pelle mécanique, par exemple. Edgard Dominguez, exploitant près de Bordeaux, s'en est fait voler deux. "Ils ont descendu la pelle de manière acrobatique du porte-engin, traversé une clôture qu'ils avaient pré-découpée et chargé l'engin, on suppose, sur une même remorque sur le bord de l'autoroute", raconte-t-il. Et ce n'est pas tout, on lui a déjà volé une machine bien plus lourde. "C'est un tombereau qui pèse à peu près 30 tonnes à vide", précise-t-il. Le total du préjudice est estimé à 200.000 euros.

Ces engins quittent rapidement la France ; certains sont équipés de puces GPS, donc on connait leur destination, les Pays de l'Est ou l'Afrique du Nord, mais aussi depuis peu vers l'Ukraine. "C'est ce que nous nous apercevons dans nos récupérations d'engins. Le vol est un business d'offres et de demandes. Les voleurs, ce sont des bandes très organisées : il y a ceux qui repèrent, il y a ceux qui volent à proprement parlé et il y a ceux qui transportent et qui recèlent, donc tout ça est un écosystème extrêmement bien huilé", analyse Olivier David, directeur commercial chez France-Coyote.