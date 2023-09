ENQUÊTE - Développement personnel : gare aux gourous en ligne

Les "thérapies" parfois proposées, ne sont pas contrôlées, puisque pas reconnues. Cet angle mort peut amener des clients à vivre des expériences terribles, comme ce fut le cas pour Ana, qui témoigne dans le reportage du JT de 20H en tête de cet article. En 2016, la jeune femme était partie vivre seule à l'étranger. Isolée, elle tombe sur une chaîne de télévision en ligne spécialisée en numérologie, et se retrouve envoûtée par son charismatique animateur. "Il classait les personnes selon des chiffres, avec une hiérarchie", nous explique la jeune Lyonnaise, "Et si vous êtes tout en haut, si vous êtes un '33', alors il faut absolument venir me contacter."

Ana se sent "unique", et mord à l'hameçon. Le gourou appelle ses disciples ses "graines", qu'il perçoit comme des "fragments" de sa propre âme. "Il se permettait de rebaptiser les personnes par leur nom d'ange, que lui seul connaissait", explique-t-elle, et "là, on perd toute identité". Elle concède avoir été naïve, et va consulter cet homme pendant des mois. Elle se sent valorisée, et travaillera même pour le site du numérologue, sans être rémunérée.