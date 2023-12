VIDÉO - Faux amoureux, vrai escroc : l'effrayante trajectoire de "l'arnaqueur de Tinder" aux 273 victimes

C'est l'histoire d'un bourreau des cœurs accusé d'avoir escroqué près de 300 personnes, même lorsqu'il était en prison. Valentin D., 24 ans, a été surnommé "l’arnaqueur de Tinder". Le magazine de TF1 "Sept à Huit" a mené l'enquête.

Ses victimes ne tarissent pas d'éloges sur lui. Un jeune homme "super", "gentil", "beau garçon"... et pourtant, l'apparemment accordé avec l'existence, Valentin D., 24 ans, était un bel et bien selon leurs récits un redoutable et délétère arnaqueur utilisant les sentiments de ses pauvres victimes pour parvenir à ses fins et les escroquer de montants exorbitants. "À aucun moment, je n'ai compris que c'était quelqu'un de néfaste", témoigne dans le reportage de Sept à Huit ci-dessus l'une de ses 273 victimes.

Ses proies, le jeune homme est accusé de les avoir trouvées sur les réseaux sociaux, notamment sur Tinder. C'est sur cette application en ligne qu'en octobre 2021, Emma, une étudiante, a rencontré "l'arna-cœur". Après un mois d'échange par messagerie, il a passé une journée chez elle, près de Toulouse. Avant de repartir, Valentin lui a demandé de lui avancer le prix de son billet de train, raconte-t-elle : "J'ai sorti ma carte bleue pour la rentrer dans l'application et une fois que j’ai pris le billet, il me l'a prise et l'a mise dans sa poche". Sur le moment, Valentin, qui se dit "commercial" de métier, a promis de rapporter à Emma sa carte bleue. Mais le soir, cette dernière reçoit un message vocal du jeune homme, prétextant avoir fait un virement pour un client pour une sérigraphie à 900 euros par erreur à Emma. "Je ne comprends pas trop", poursuit la victime. "Donc je vais sur l'application de la banque, je vois bien les 900 euros débités."

En réalité, grâce à la carte et au RIB d'Emma, Valentin a effectué un virement depuis le propre livret A de la jeune femme. Elle ne s'en rend pas compte et lui transfère alors 900 euros. "On prévoit de se voir le lendemain (...) parce que j'ai très envie de le voir et j'ai aussi envie qu'il me rende ma carte bleue", relate-t-elle face aux caméras de "Sept à Huit". L'homme lui rend la carte bleue et après une journée sans heurts, il lui laisse un nouveau message le soir même. Cette fois, il aurait viré 3 000 euros par erreur. Emma commence à se méfier et le fait savoir à Valentin qui arbore la posture de l'homme blessé. "Je ne suis pas comme ça, je suis le mec le plus droit de France", assure-t-il pour mieux la culpabiliser, dans un échange vocal que l'on peut entendre dans le reportage de Sept à Huit. Emma finit par envoyer l'argent. Trois jours plus tard, elle réalise le montant de l'escroquerie : 3 900 euros. "Je me mets à pleurer comme si on m'avait annoncé le décès d'un proche", dit-elle, dévastée. La victime porte aussitôt plainte sans s'imaginer que des dizaines d'autres jeunes femmes partout en France, sont, elles aussi, tombées entre les mêmes griffes...

J’avais peur, je ne savais pas comment me sortir de tout ça. Caroline, une victime

Également interrogée par Sept à Huit, Caroline a, elle, porté plainte en avril 2021, soit six mois avant Emma. Pour cette préparatrice en pharmacie de 24 ans, l'histoire avait également bien commencé, là encore sur Tinder : "C'est lui qui m'a abordée", raconte-t-elle à son tour. "On a parlé quelques jours et ensuite, il a proposé qu'on se voit. Il a réservé un hôtel et le soir, on s'est rejoint et en fait, entre-temps, il m'avait dit qu'il avait oublié tous ses papiers, dont sa carte bancaire et du coup, il fallait que je lui paye un McDo parce qu'il n'avait pas mangé depuis le matin". Le début d'un engrenage épouvantable. Au moment d'acheter une bouteille de vin dans une épicerie, Valentin note le code de la carte bleue de Caroline. "Il avait besoin de ma carte bleue pour effectuer des paris sportifs. Il haussait le ton, il n'y avait pas un sourire. Il me disait que tant qu'il ne ferait pas ça, je ne sortirais pas de la chambre. J’avais peur, je ne savais pas comment me sortir de tout ça."

Caroline accepte et utilise sa carte pour parier 1 100 euros. Valentin lui dit que la transaction n'est pas passée. Un mensonge. "Il m'a demandé de réitérer une fois en plus", dit-elle. En quelques minutes, il lui soutire 3 300 euros. Caroline repousse les avances de Valentin et au petit matin, ils se quittent en froid. La jeune femme découvre alors que l'escroc lui a volé sa carte pendant la nuit et qu'il a effectué plusieurs retraits. Soit 1 700 euros de plus, en quelques heures. "J'avais un plafond, je ne pouvais pas retirer autant d'argent. Après, c'est que des suppositions, mais je ne le vois pas autrement, il a dû utiliser mon visage quand je dormais pour aller sur mon compte de banque et augmenter mes plafonds", poursuit-elle. Le préjudice total s'élève à 5.800 €. Caroline porte plainte le jour même et en informe Valentin qui, en retour, se montre alors très menaçant.

Après son arrestation, Valentin escroque depuis sa prison

Valentin est né à Agen, dans une famille sans histoire. Cadet d'une fratrie de trois enfants, il a quitté le domicile familial à 17 ans et n'aurait jamais travaillé. À cette époque, il emprunte autour de lui sans jamais rembourser, au point qu'à 19 ans, il est condamné une première fois à des travaux d'intérêt général pour escroquerie et abus de confiance. Chloé, une de ses amies, qui l'a connu à cette époque, le décrit comme un "garçon beau-parleur" et "mythomane". Tombé en disgrâce auprès de ses proches, il a alors fui sa région, traquant de nouvelles proies partout en France, à passer jusqu'à 12 heures par jour sur son téléphone portable. En cinq ans, il aurait arnaqué et volé près de 300 personnes pour un préjudice total d'au moins 300.000 euros. En juin 2021, des victimes le dénoncent sur les réseaux sociaux. Les forces de l'ordre se mettent sur sa piste, mais Valentin ne répond pas à leur convocation et leur échappe.

Avec l'argent de ses victimes, l'escroc peut flamber, et de fait escroquer de nouvelles victimes. Henri, un étudiant rencontré en soirée à l'automne 2021, en a été le témoin. Il parle d'un homme arborant de beaux habits, des montres de luxe et commandant des litres de champagne. "La première soirée où on l'a vu, il a dû lâcher peut-être plus de 1000 euros avec sa propre carte. Je me suis dit que l'argent n'était à aucun moment un problème pour lui", se souvient Henri, qui va se faire dérober 2000 euros. Une énième arnaque qui, avec quelques autres, va provoquer sa chute trois mois plus tard. "La police ne savait pas où il habitait parce qu'il était tout le temps dans différents appartements", explique-t-il. "À ce moment-là, j'avais un de mes amis qui était encore en contact avec lui et j'ai demandé à ce qu'il aille le voir pour récupérer l'adresse."

L'arna-coeur : sujet Sept à Huit 2e partie Source : TF1 Info

Le 31 mars 2022, Valentin est arrêté et placé en détention provisoire. Son avocat, Maître Bonet, rencontre alors un homme perdu et isolé. "Finalement (...) à ce moment-là (...) il est soulagé parce qu'il est enfermé dans ses mensonges depuis le départ", explique-t-il à Sept à Huit. "Et il savait que lui, de lui-même, était incapable de les arrêter. Il sait qu'il a fait du mal. Il le regrette et dit que son intention, c'est de rembourser." Pourtant, "l'arna-coeur" est vite rattrapé par ses démons. Derrière les barreaux, il continue de jouer au séducteur sur les réseaux sociaux, notamment sur une vidéo dévoilée dans notre reportage, tournée en détention. Il va alors poursuivre ses arnaques sans même rencontrer ses victimes, comme Susie, une jeune femme, à peine 19 ans à l'époque. Il lui a soutiré près de 5000 euros en deux semaines et à distance. Valentin a ainsi escroqué une cinquantaine de victimes en un an et demi de détention provisoire pour près de 40.000 euros. En septembre 2023, il a été condamné par le tribunal de Créteil à cinq ans de prison, dont un avec sursis.

Sur les quelque 300 personnes escroquées par Valentin, seule une poignée a été partiellement indemnisée par le Fonds de garantie des victimes. Pour l'instant, Susie n'a pas récupéré le moindre euro : "Financièrement, je suis en galère, la moitié de mon prêt étudiant est passée par là (…) C'est compliqué de bien se nourrir après, ce soit au niveau de l'essence, au niveau des loyers (…) C'est pas vivable en fait." Valentin D. pourrait être remis en liberté à mi-peine dans quelques mois. Il continue d'affirmer qu'il souhaite rembourser toutes ces victimes.