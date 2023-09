VIDÉO - Viols conjugaux et violences : le récit glaçant des ex-compagnes de Manuel Canovas

Le couple se sépare et quelques semaines plus tard, Manuel Canovas rencontre Laure, 32 ans, elle aussi pompier. La jeune femme se laisse peu à peu séduire par Manuel Canovas, et comme pour Sophie, il montre très vite sa véritable nature : "Il m'a souvent reproché de ne pas penser à notre couple, de ne pas être investie, avec beaucoup d'ultimatums", déclare-t-elle. "Je lui ai dit que je n'entendais pas ma vie de couple comme ça. C'est à ce moment que j'ai pris ma première gifle. On se mettait au lit, et si on se disputait, il fallait absolument qu'on ait un rapport, parce que, selon lui, c'est comme ça qu'on se réconcilie dans un couple. J'ai dit non, j'ai insisté, il m'a poussée très violemment. Je suis tombée par terre, et il m'a mis des coups. Il m'a rattrapée par les poignets et il m'a mise sur le lit. J'ai essayé de le repousser plusieurs fois jusqu'à ce qu'il arrive à avoir un rapport sexuel", confie douloureusement Laure.