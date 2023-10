VIDÉO - Enseignant tué à Arras : ce que l'on sait sur l'attaque au couteau

Dans cette attaque, un enseignant a été tué et deux personnes gravement blessées. Une source policière a indiqué à l'AFP que le professeur tué a reçu un coup de couteau à la gorge ainsi que dans le thorax. Selon une source policière à TF1-LCI, il s'agissait d'un professeur de français. D'après nos informations, il s'appelait Dominique Bernard et avait une cinquantaine d'années. Du côté des blessés figurent un agent du lycée en urgence absolue, atteint de plusieurs coups de couteau, et un enseignant en urgence relative, a précisé une autre source policière à l'AFP. Selon une source proche du dossier, l'agent est "très gravement blessé, entre la vie et la mort". Aucun lycéen n'aurait en revanche été touché.

L'un des professeurs qui est intervenu pour tenter de freiner l'assaillant a décrit des minutes d'effroi à TF1, indiquant qu'un "chef cuisinier" figurerait parmi les victimes. "J'ai voulu m'avancer à ce moment-là. Il s'est retourné vers moi, m'a dit 'Tu es prof d'histoire', et m'a poursuivi. Je me suis réfugié dans l'établissement, je me suis barricadé derrière une porte vitrée et il n'a pas pu aller plus loin", a rembobiné Martin Doussau, enseignant de philosophie. "Il n'avait pas autre chose que ses couteaux. Il ne m'a pas poursuivi au-delà de ça. Il est retourné ensuite vers le chef cuisiner et il a continué à le menacer avec ses couteaux. Cette personne saignait et était blessée", a-t-il poursuivi. C'est seulement en sortant qu'il découvre que "l'agression était beaucoup plus grave" qu'attendue : "l'un de nos collègues a été poignardé à la carotide et est mort devant l'établissement", a-t-il expliqué.

À l'intérieur de l'établissement, les professeurs et les élèves sont plongés dans la stupeur. Un autre enseignant a aussi suivi le drame en temps réel, depuis sa salle de cours. "Ça a été l'effroi, parce que l'on connaît les collègues, les élèves ont déjà eu l'enseignant victime (en cours)", a raconté à TF1 Fabien Dufay, professeur d'EPS. "C'était difficile de gérer tout cela, on ne savait pas trop quoi faire ni où aller."