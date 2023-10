VIDÉO - Attaque à Arras : comment l'assaillant s'est-il radicalisé ?

Malgré cela, il a quand même pu échanger avec Mohammed M. par téléphone. "Maintenant, sur les établissements pénitentiaires, on a des failles de sécurité dues aux gestions des drones qui commencent à pulluler sur nos établissements. Et puis, avec les petits téléphones, c'est encore plus dur, c'est encore plus compliqué de les trouver", explique Cédric Rochis, représentant syndical Ufap/Unsa Justice, dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. La garde à vue de Maxime C. a été levée et il n'est pas mis en examen, mais les enquêteurs pourraient toujours décider de le faire plus tard. Maxime C. n'est en tout cas pas le seul à avoir pu influencer Mohammed M., c'est son frère ainé qui les a mis en contact. Un frère qui est aussi en prison, condamné également pour "association de malfaiteur terroriste". Et là encore, il est radicalisé.

À Arras, les deux frères se mélangeaient peu avec les habitants. La famille vivait, d'après les voisins, renfermée dans l'ombre du père. Il serait actuellement en Géorgie. Fiché S, il a été expulsé en 2018 après s'être radicalisé. Est-ce lui qui a poussé ses fils vers l'islam radical ? Selon une voisine, il avait en tout cas beaucoup d'influence sur eux. Elle raconte d'ailleurs devant les caméras de TF1 que juste avant son expulsion, il a emmené ses enfants soi-disant en vacances à Nantes. "Au début, ils étaient très gais, ils disaient bonjour et 2, 3 mois après, il est revenu avec les garçons. Et là, c'est vrai que les garçons marchaient droit. Ils étaient très froids, ils ne disaient plus bonjour ; ils me voyaient, ils baissaient la tête comme si on leur avait fait quelque chose", témoigne-t-elle.