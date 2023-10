VIDÉO - "Il lui disait de taper sa mère" : le sombre profil du père de l'assaillant d'Arras

Plus récemment, Mohammed M. était étroitement suivi par les services de renseignements. Et avait été contrôlé jeudi dernier, les forces de l'ordre voulant alors vérifier s'il possédait une arme. Aucune infraction n'avait alors été retenue à son encontre. Pourquoi a-t-il attaqué un professeur dans son ancien lycée ? Les enquêteurs étudient, depuis vendredi, des échanges suspects entre Mohammed M., son frère et son père. Ils tentent d'éclaircir leur rôle éventuel dans son passage à l'acte.

Comme ses frères et sœurs, Mohammed M. a reçu une éducation religieuse rigoriste. L'islam était, depuis lors, au centre de ses discussions. "Il n'allait pas à la mosquée. Il priait chez lui. On parlait de religion, on parlait plutôt de politique surtout. On parlait de la Tchétchénie, on parlait du conflit russe, on parlait de la Palestine, de l'Irak, de la Syrie. On parlait de tout ce qui se rapporte à l'islam", raconte l'un de ses amis dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article.