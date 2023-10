VIDÉO - Arras : des professeurs avaient fait plusieurs "signalements" de l'assaillant, révèle Gabriel Attal sur TF1

Dans le même temps, depuis février 2018, la France s'est dotée d'un "plan national de prévention de la radicalisation" (PNPR). Une dizaine de mesures de ce plan concernent les agents de l'Éducation nationale : défendre les valeurs de l'École, fluidifier la détection, travail en réseau, renforcement de la défense des élèves, etc.

Ce système français de signalement des personnes radicalisées est-il obsolète ? "À chaque fois qu'il y a un drame, cela nous montre qu'il faut réinterroger un certain nombre de choses et aller plus loin. En disant cela, je suis très humble (...). Je vais me battre", avance Gabriel Attal dans le 20H de TF1.