VIDÉO - Adolescent tué d'un coup de couteau dans l'Eure : le village de La Haye-Malherbe sous le choc

La scène s’est déroulée samedi 22 juillet en fin d’après-midi dans une impasse calme, juste derrière la mairie. Il fait encore jour, lorsque Enzo et ses amis croisent le chemin de deux adolescents âgés de 15 et 16 ans. Selon les gendarmes, un échange de regards déclenche une altercation entre les jeunes. Enzo reçoit un coup de couteau au thorax. Blessé, il parvient à rejoindre la caserne de pompiers 100 mètres plus loin. "Enzo est tombé, et c'est là que la mère de famille et son copain et l'autre monsieur ont tout fait pour le réanimer afin de le garder en vie", détaille Serge Marais, le maire de La Haye-Malherbe.

Malgré les tentatives de réanimation, l’adolescent décède quelques minutes plus tard. "On ne peut pas imaginer ça. Finalement, on n'a pas les mots qui viennent toujours pour exprimer ce malheur", poursuit l'édile. Le maire comme les 1500 du village sont dans l’incompréhension. "On est très étonnés parce qu'on pense pas que dans un petit village comme ça, ça peut arriver", souligne une retraitée. Tandis qu'une commerçante affirme que "les jeunes s'entendent très bien". "Quand on les voit, ils ont tous le sourire. Ils vont faire un foot au stade. Un petit village tranquille, pépère", assure-t-elle.