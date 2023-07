VIDÉO - États-Unis : le tueur de Long Island arrêté grâce à l'ADN prélevé sur ses croûtes de pizza

Le mystère sur les meurtres de Long Island demeurait irrésolu depuis 13 ans. En 2010 et 2011, les corps d'onze victimes avaient été retrouvés le long d'une route de l'État de New York, et l'enquête était toujours en cours après toutes ces années. Mais il y a deux semaines, un suspect a été arrêté après que la police a prélevé son ADN sur ses restes de pizza jetés à la poubelle, et constaté une correspondance avec celui retrouvé sur les cheveux d'une victime.