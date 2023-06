VIDÉO - Un immeuble s'effondre à Paris après une explosion : que s'est-il passé ?

L'explosion s'est produite à 16h55 au 277, rue Saint-Jacques, dans le cinquième arrondissement de Paris. D'immenses flammes et un épais panache de fumée noire s'échappent de l'immeuble éventré, comme on peut le voir dans la vidéo en tête de cet article. Une alarme et des cris retentissent. Le brasier menace les habitations voisines. Dans la rue, c'est le chaos, la panique et l'angoisse des riverains. Les passants arrêtent eux-mêmes une patrouille Vigipirate. "J'ai vu mes rideaux voler, j'ai des affaires qui sont tombées, ça a tremblé. Et quand je suis sortie, j'ai vu de la fumée noire et du feu", raconte une riveraine.