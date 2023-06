VIDÉO - Immeuble effondré à Paris : une intervention délicate pour les 270 pompiers mobilisés

Dès les premières minutes après l'explosion, mercredi à Paris, les lances à eau des pompiers ont jailli dans tous les sens. La course contre-la-montre est lancée pour empêcher l'incendie de se propager d'abord, puis en venir à bout. "Nous sommes dans des opérations d'extinction, qui sont effectuées avec des moyens comme des fourgons pompe-tonne d'incendie et des binômes en tenue de feu équipés des bouteilles d'air, et qui procèdent à l'extinction au moyen de leurs lances", détaille le lieutenant Éric Guilly, sapeur-pompier au SDIS 77 Mormant (Seine-et-Marne).