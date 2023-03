VIDÉO - Explosion mortelle dans l'Allier lors de l'arrestation d'un forcené : ce que l'on sait

Au sein de la gendarmerie, on rappelle que toute intervention peut être dangereuse. "Il y a eu plus de deux millions d'interventions en zone gendarmerie en 2022. Il y a eu entre janvier et février plus de 338 gendarmes blessés en mission. Ça montre aussi que chaque situation a aussi son lot d'incertitudes et qui fait prendre un risque potentiellement aux gendarmes", explique Nassima Djebli, porte-parole de la gendarmerie nationale.

Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide. Elle devra déterminer si les gendarmes ont été victimes d'un guet-apens.