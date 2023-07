VIDÉO - Expulsion des parents de délinquants : Nice teste le dispositif

Pendant de longs mois, une jeune mère de famille rencontrée par le 20H de TF1 a vécu avec la peur de finir à la rue. Tout est parti de ce qu’elle appelle "une petite bêtise" de sa fille. Elle ne veut pas en dire plus, mais son bailleur a jugé l’affaire suffisamment sérieuse pour engager une procédure d'expulsion. "Cette peur-là d'être virée de chez soi du jour au lendemain, avec mes quatre enfants, dont un à l'époque, avait deux ans, je ne le souhaite à personne", dit-elle dans le reportage visible en tête de cet article.

La demande du bailleur a finalement été rejetée par la justice et la mère de famille a pu garder son logement, mais elle reste marquée par cet épisode. "J'ai toujours été une personne correcte et j'ai toujours payé mon loyer à temps", assure-t-elle. Et d'interroger : "Si on fait une bêtise, est-ce qu'on doit réprimander toute la famille ? Parce que dans une famille, il y en a un qui fait une bêtise, mais il y en a un qui peut avoir bac +5. Est-ce que lui est obligé d'avoir les mêmes sanctions à cause de son frère ?"