VIDÉO - Face aux violences urbaines, la sécurité privée peine à répondre à la demande

D’une grande surface dans le Loiret, à une boutique au cœur de Paris, les commerçants tentent coûte que coûte de renforcer la protection de leur magasin par leurs propres moyens. Pour ce faire, ils font appel à la sécurité privée. Ainsi, dans un garage de Seine-Saint-Denis, un représentant de société de sécurité de protection a doublé les effectifs depuis le début des émeutes. "Ici, on est sur un site qui est particulièrement sensible. Pour la simple raison qu'il n'y a pas de rideau [métallique] sur la structure, que la barrière est basse et que le quartier est un peu sensible. La sécurité est renforcée depuis quatre jours maintenant, 24h/24", détaille Abdelhamid Feddeoui, président du Groupement des entreprises de sécurité (GES), devant un magasin Peugeot.

Et de préciser, face à la caméra du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article, qu'une telle sécurité coute chaque nuit un montant qui "varie entre 700 et 1000 euros."