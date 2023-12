VIDÉO - Famille assassinée à Meaux : les voisins sous le choc

Le jour de Noël, à Meaux (Seine-et-Marne), une mère et ses quatre enfants ont été tués. Le père, soupçonné d'être l'auteur des faits, a été arrêté hier dans la matinée. Ce dernier souffre de troubles psychiatriques, il avait déjà porté un coup de couteau à sa conjointe dans le passé.

L'horreur à Meaux, le jour de Noël. Une mère et ses quatre enfants âgés de neuf mois à dix ans ont été retrouvés mort. Certains ont été tués à l'arme blanche. Hier, quelques fleurs et des peluches ont été déposées à l'entrée de l'immeuble où s'est déroulé le drame pour rendre un hommage pudique à cette famille décimée. Ce sont les voisines et amis qui, les premières, se sont inquiétés.

Une enquête ouverte pour homicide volontaire

Elles devaient passer le réveillon ensemble, mais silence, aucune nouvelle. Lundi, l'une d'elles décide alors de se rendre sur le lieu. "J'ai vu du sang sur la poignée de la porte et j'ai appelé la police pour leur dire qu'il y a du sang et qu'il faut qu'ils viennent", témoigne une voisine dans la vidéo du 20H de TF1 en tête cet article.

Une scène de crime d'une très grande violence selon les policiers qui l'ont découverte. L'enquête s'oriente rapidement vers le père de famille. Il a quitté l'immeuble dimanche, peu après 20 heures, comme on peut le voir dans le document exclusif que s'est procuré TF1. Il a été interpellé à Sevran, tôt, ce mardi matin.

L'homme est âgé de 33 ans, de nationalité française et connu pour des violences conjugales. Il était suivi pour des troubles dépressifs et psychotiques. Déjà, en 2019, il s'en était pris une première fois à sa compagne, victime d'un coup de couteau à l'épaule. Cette dernière n'avait pas porté plainte. Reconnu irresponsable par des psychiatres, l'homme n'avait pas été poursuivi. Ce soir, le père de famille est toujours hospitalisé sous le régime de la garde à vue. Une enquête est ouverte pour homicide volontaire.