VIDÉO - Famille tuée à Meaux : les voisines qui ont donné l'alerte témoignent

Les corps sans vie de quatre enfants et de leur mère ont été retrouvés dans leur appartement de Meaux. Déjà connu pour des faits de violences conjugales, le père de famille a été interpellé et placé en garde à vue. TF1 a pu rencontrer deux voisines et amies de la mère de famille, qui ont donné l'alerte.

Une scène de crime "d'une très grande violence" : c'est ainsi que le procureur de la République décrit ce que les policiers ont découvert ce lundi dans l'immeuble où une mère de 35 ans et ses quatre enfants, âgés de 9 mois à 10 ans, ont été retrouvés morts, certains tués à l'arme blanche.

Ses amies sous le choc

Ce sont les voisines et amies de la victime qui, les premières, se sont inquiétées, expliquent-elles à notre équipe dans le reportage du JT de 13H à retrouver en tête de cet article. Toutes devaient passer le réveillon ensemble. Sans nouvelle de la jeune mère de famille, l'une d'elles envoie alors son fils. "Il a sonné, et son mari a dit 'non, tout le monde dort', c'est là que ça m'a vraiment interpellée", raconte-t-elle au micro de TF1.

J'ai vu du sang sur la poignée de la porte Une voisine et amie de la victime au micro de TF1

La seconde amie décide à son tour de se rendre sur les lieux. "J'ai vu du sang sur la poignée de la porte et j'ai rappelé la police pour le leur dire", témoigne-t-elle à son tour. Les policiers "sont passés par la fenêtre", et lui ont demandé de reculer, en lui disant qu'il y avait "du sang partout".

La victime, d'origine haïtienne, était "une très bonne personne, connue de tous, très joviale ; elle vivait pour sa famille", a raconté cette amie à l'AFP. "Monsieur ne travaillait pas, c'est elle qui faisait vivre la famille." Elle décrit le père de comme "quelqu'un dans sa bulle", qui "ne parlait à personne" et souffrait de troubles psychiatriques.

Le père soupçonné rapidement

Très rapidement, l'enquête s'est orientée vers le père. Des images de vidéosurveillance que TF1 s'est procurées le montrent quittant l'immeuble peu après 20h. Les policiers décident alors de se poster discrètement aux abords des domiciles de chacun de ses parents, l'un à Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise), l'autre à Sevran (Seine-Saint-Denis), où il a été interpellé tôt ce mardi matin.

Âgé de 33 ans, de nationalité française, l'homme est connu pour des violences conjugales. En 2019, il avait blessé sa compagne d'un coup de couteau dans l'omoplate, alors qu'elle était enceinte. La procédure avait été classée sans suite au motif d'état mental déficient, et la jeune mère de famille n'avait pas souhaité porter plainte.

Marié depuis octobre dernier, le couple s'était formé il y a 14 ans. Selon la voisine qui a donné l'alerte, il n'était pas en cours de séparation.

Ce mardi matin, face aux enquêteurs, le mari suspect a évoqué son mal-être et sa dépression. Il est actuellement hospitalisé sous le régime de la garde à vue, à l'issue de laquelle une information judiciaire sera ouverte pour "homicides volontaires sur mineurs de 15 ans" et "homicide volontaire par conjoint".