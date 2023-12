Faux billets : pourquoi la France est le pays plus touché en Europe

Alors que les gendarmes du Lot alertent sur une recrudescence de faux, billets, l'ensemble du territoire français est globalement touché. L'Hexagone est même le plus d'Europe le plus concerné par le phénomène. Mais pourquoi ?

À l’approche des fêtes, les commerçants d'un marché de Cahors (Lot) redoublent de vigilance, car après trois signalements, la gendarmerie alerte sur la circulation de fausse monnaie dans le département. Alors désormais, tout le monde fait particulièrement attention. "On va vite, il y a beaucoup de monde et du coup, il faut faire plus attention. Mais quand ils nous payent en espèces, on vérifie quand même", précise un boucher face à la caméra du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Certains se sont même procurés des outils pour détecter les contrefaçons, comme un feutre qui change la couleur du trait lorsqu'il s'agit d'un faux.

Un tiers des faux billets saisis en Europe en 2022 l'ont été en France

D’après la gendarmerie, ce sont essentiellement des faux billets de 50 euros qui circulent dans le département. C’est un trafic très rentable qui sévit partout en Europe. En 2022, 376.000 fausses coupures ont été saisies, dont un tiers ont été retrouvées en France. La raison ? Le très grand nombre de touristes qui visitent notre pays et notre proximité avec l’Italie, qui est le principal producteur de fausses coupures en Europe.

Ces dernières années, les faussaires ont également trouvé un nouveau terrain de jeu. Sur les réseaux sociaux, ils vendent leur marchandise directement à des particuliers.