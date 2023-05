VIDÉO – Faux diplômes dans une école d'Albi : les étudiants racontent leur "douche froide"

Depuis sa création en 2019, l'École Supérieure Occitane avait fait une promesse à ses étudiants : leur délivrer au terme de trois années d'étude en immobilier ou en business un diplôme, le bachelor. Mais ils ont découvert que le document qu'ils doivent obtenir n'a en fait aucune valeur. "Cela fait deux mois que je dors plus, je suis anxieuse", lâche l'une des étudiantes en immobilier, Manon Tordjman, dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article. "On n'a pas de diplôme, on n'aura pas de carte professionnelle, et en plus de cela, on a payé pour quelque chose qui n'a pas lieu d'être", s'irrite-t-elle.

"S'en apercevoir là maintenant, à deux mois de l'examen, alors que l'on recherchait des CDI pour la rentrée... c'est la douche froide", cingle l'une de ses camarades en business, marketing et management, Sandy Julié. Les étudiants accusent la directrice de l'établissement d'avoir perçu les frais d'inscription des élèves, mais aussi des subventions de l'État - de l'argent détourné grâce au contrat d'apprentissage - pour des diplômes qui n'existent pas. L'organisme de formation, qui facture 4500 euros l'année selon La Dépêche du Midi, n'était pourtant pas agréé. Présent dans tous les salons étudiants de la région, il se vantait aussi d'avoir tissé des partenariats qui n'avaient jamais été signés, d'après France 3 Régions.