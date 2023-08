VIDÉO - Faux radars : les particuliers qui en installent risquent-ils une vraie amende ?

C'est de plus en plus à la mode : un peu partout en France, des habitants installent de faux radars. Comme si les 4500 recensés par l'État dans l'Hexagone ne suffisaient pas. Comme le montre le reportage de TF1 ci-dessus, de multiples objets peuvent servir de supports pour ces imitations : une poubelle dans le Calvados, une boîte aux lettres dans le Nord, des tubes de PVC dans les Landes ou même un réfrigérateur dans la Manche.

Sur la route qui mène à Neuf-Mesnil (Nord), Alexandre Dubois a installé un faux radar sur un distributeur automatique de nourriture dont il a la charge. "On a juste repris du scotch (jaune et noir) qui sert dans l'industrie pour faire les bords. Et on a découpé deux carrés de scotch noir et gris", décrit-il face à notre caméra.