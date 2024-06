Faut-il revoir les règles de sécurité dans les parcs zoologiques ? Une femme, qui avait passé la nuit dans un lodge, a été attaquée par des loups ce dimanche à Thoiry. "Dans un zoo, les loups peuvent essayer de vous tester", explique un dresseur de cinéma.

Une chambre d'hôtel avec pour voisin de lit des loups. Les immenses vitres du lodge permettent quasiment un face-à-face avec l'animal sauvage. Pour être toujours plus proches, les visiteurs paient, là-bas, 500 euros la nuit. "Ça fonctionne très bien, on a un taux de remplissage l'été qui est à 100% et tous les week-ends sont également pris", détaille la responsable des opérations du Legendia Parc à Frossay (Loire-Atlantique).

En aucun cas, les visiteurs ne seront autorisés à entrer dans l'enclos, de l'autre côté d'une clôture de 3,50 mètres. Il y a quelques observatoires privilégiés, mais même là, interdiction de s'y rendre seul. "Une fois qu'on rentre dans cette partie-là, les seuls visiteurs que l'on peut avoir sur cette zone-là sont ceux des lodges mais ils sont toujours accompagnés d'un soigneur", décrit Kevin Anjard, responsable animalier de ce parc.

En revanche, chez Pierre Cadéac, dresseur de cinéma, nous entrons "sans consignes particulières". "Ce qu'ils n'aiment pas, c'est que vous partiez en courant ou en criant parce qu'ils trouvent cela suspect", affirme-t-il. Autrement dit, ils pourraient nous considérer comme des proies sur leur territoire. Le dresseur nous l'explique : à l'état sauvage, le loup craint l'homme, mais en captivité, les animaux perdent cette peur. "Dans un parc zoologique notamment, ces loups vont se rapprocher, peuvent essayer de vous tester pour savoir si vous êtes un intrus positif ou négatif pour eux. Et quand ils commencent à vouloir vous tester, ça se fait à coup de dents", explique-t-il.

Comment expliquer l'accident survenu dimanche au zoo de Thoiry ? La visiteuse attaquée par des loups est désormais hors de danger, mais pas en état encore pour être entendue par les enquêteurs. "Parmi les questions, il faudra savoir si elle a vu et compris ces panneaux. C'est pour cela que son audition sera déterminante", indique Maryvonne Caillibotte, procureur de la République de Versailles. L'enquête devra déterminer s'il s'agit d'une défaillance de sécurité du zoo ou d'une imprudence de la joggeuse.