Un site internet controversé est fermé par les autorités. Il avait été plusieurs fois mis en cause pour des histoires de guets-apens contre les homosexuels ou d'exploitations sexuelles de mineurs. Les quatre suspects ont été entendus.

Depuis mardi, la page d'accueil du site Coco a radicalement changé. Il est impossible de se connecter au site de rencontres. Ses serveurs informatiques sont désormais entre les mains de la justice française. L'affaire a mobilisé des enquêteurs dans six pays à travers l'Europe et a permis d'interpeller la majorité des organisateurs du réseau. "C'est un travail d'investigation de longue haleine. Pour fermer un site, il faut identifier les différents protagonistes et surtout localiser où se situent les serveurs. Une fois que ces serveurs sont localisés, parfois à l'étranger, on fait une perquisition. On saisit les serveurs et on ferme le site et on indique très clairement que la gendarmerie a mis un terme à l'activité de ce site", explique le colonel Hervé Petry, chef de l'unité nationale cyber, à la gendarmerie nationale.

Créé il y a 20 ans comme un simple site de rencontres amoureuses, Coco.gg était, ces derniers temps, devenu une centrale du crime aux yeux des magistrats. Derrière des centaines de milliers de pseudonymes se cachaient des pédophiles, des proxénètes, des violeurs, des agresseurs qui tendaient des guets-apens homophobes. Du trafic de drogue y prospérait également, en toute impunité.

"Une enquête lancée contre les responsables"

En avril dernier, Philippe, 22 ans, a été tué dans le nord de la France, par plusieurs jeunes qui lui auraient tendu un piège par le biais de Coco. L'affaire d'une violence inouïe a poussé les autorités à accélérer l'enquête, visant la fermeture du site. Aujourd'hui, les associations qui luttent contre l'homophobie se disent soulagées. "J'étais très content mais ce qui m'a plu surtout c'est de voir qu'il y avait une enquête lancée contre les responsables", assure Terrence Khatchadourian, secrétaire général de Stop homophobie.

Mais tous les experts savent pertinemment que Coco peut rapidement renaître sous une autre forme et une nouvelle identité. "Le problème, c'est qu'il risque d'y avoir des petits malins qui vont se dire qu'une porte est ouverte et qu'ils vont pouvoir remplacer Coco maintenant qu'il a été fermé. Et donc, ils vont pouvoir installer ça assez rapidement malheureusement", estime Damien Bancal, expert en cyber intelligence responsable du Blog Zataz.com.

Chiffre sidérant, 23.000 procédures judiciaires liées à Coco ont été ouvertes en France.