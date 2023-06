Fillette tuée dans le Finistère : les derniers développements de l'affaire

Samedi soir, un homme surgit dans un jardin du Plonévez-du-Faou (Finistère), armé d'un fusil et sous l'emprise de l'alcool et du cannabis. Il tire sur trois membres d'une famille britannique et tue une jeune fille de onze ans. Les parents sont gravement blessés. Ce drame serait lié à un conflit de voisinage, qui dure depuis 2019.