VIDÉO - Vols de matériel : ce collectif d'artisans pense avoir trouvé la solution

Immobilisé sur un parking et partiellement détruit : le déménageur qui témoigne dans l'enquête du 20H de TF1 ci-dessus s'est fait voler son camion. "Ils ont tout arraché", se désole-t-il en découvrant l'état de son véhicule à son retour de vacances. Le camion avait été retrouvé par la gendarmerie quelques jours après sa disparition, couché dans un champ près de Lyon. Et saccagé par les voleurs. Heureusement, il était vide et les malfrats, déçus, se seraient débarrassé du véhicule.

Combien d’artisans sont ainsi victimes de vols ? Il n'existe pas de chiffres précis, mais dans la presse locale et sur les réseaux sociaux, les appels à l'aide pour retrouver leur matériel sont quasi quotidiens. Ricardo, lui, s’est fait voler en pleine nuit, alors même qu'il était garé sur un parking équipé de vidéosurveillance. Les voleurs n'en voulaient pas à son camion mais à ses outils, plus faciles à transporter et à revendre. Il estime ses pertes à "à peu près 4000 euros". Dépité, le professionnel rapporte désormais chaque jour tout son matériel chez lui pour limiter les risques. Comme plusieurs de ses collègues artisans, il réfléchit à une solution radicale : ne plus afficher le nom de son entreprise sur tous ses véhicules. Mais cela reviendrait à se priver d'une publicité gratuite.