VIDÉO - Fleury-Mérogis : que sait-on des deux détenus en cavale ?

Combien de temps peut durer leur cavale et avait-elle été planifiée ? "Il faut des moyens matériels et surtout des moyens humains, d'aide et d'assistance de l'extérieur. S'ils ont pu élaborer et planifié cela, ils pourront peut-être dépasser les quelques semaines à venir ou quelques mois, si ce n'est pas le cas, ils vont être retrouvés assez vite", avance Saïd Bouzidi, ancien de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de Paris et président de Topaze formation.

Un mandat de recherche a été confié à la gendarmerie d'Evry. Aujourd'hui à Fontainebleau, pas d'hélicoptère dans le ciel., seulement quelques contrôles routiers. Tous deux risquent cinq ans de prison et jusqu'à 45.000 euros d'amende.