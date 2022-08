VIDÉO - Fraude au faux relevé d'identité bancaire : enquête sur un fléau difficile à contrer

En trois mois, la plateforme d'assistance aux victimes Cybermalveillance.gouv.fr a reçu 150 plaintes. Ici, un seul mot d'ordre : prudence. "Si on vous demande de payer par virement, rappelez directement votre artisan habituel ou votre notaire en lui disant 'J'ai bien reçu votre RIB, est ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien le bon numéro'", explique Jean-Jacques Latour, directeur de la plateforme et expert en cybersécurité. En pratique, ce type d’arnaques est particulièrement redoutable, surtout qu’elles sont généralement détectées bien trop tard.

Selon l'étude "Fraude 2021" produite par Euler Hermes et l’Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion (DFCG), deux entreprises sur trois ont subi au moins une tentative de fraude cette année, et une sur cinq a subi plus de cinq attaques. Concernant les préjudices, le montant était supérieur à 10.000 euros pour 33% des société ciblées, et même 100.000 euros pour 14% d'entre elles.

Face à cette menace, certains professionnels se réorganisent : ils vous remettront de plus en plus souvent leur RIB en main propre ou via des plateformes sécurisées.