ENQUÊTE - Fusillades, braquages... D'où viennent les armes utilisées par les malfaiteurs en France ?

Chaque année, la police scientifique analyse des dizaines de balles. Conclusion surprenante : le type d'arme utilisé varie en fonction des villes. "En Île-de-France, très peu de faits sont commis à l'aide de fusils mitrailleurs, en revanche, dans le sud de la France, on constate cet usage de catégorie A, dont la kalachnikov, de manière beaucoup plus fréquente", explique Yann Sourisseau, chef de l'office central de lutte contre le crime organisé. Vendues entre 500 et 2.500 euros, les kalachnikovs sont importées illégalement de la région des Balkans.

Le marché noir des pistolets et des revolvers, lui, est alimenté en partie par les cambriolages de particuliers et d'armureries. 10.000 vols sont déclarés chaque année en France.