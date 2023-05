Fusillades en série à Marseille : le Yoda et le Maga, ces gangs qui mettent la ville à feu et à sang

À l’origine de ces assassinats, deux bandes rivales dont les noms s’affichent sur les murs des quartiers nord de Marseille : le Yoda et le Maga. Elles se livrent une guerre sans merci pour le contrôle des points de deal. Chacun pouvant rapporter jusqu'à 80.000 euros par jour. L’enjeu financier est énorme. Depuis le début de l’année, elles n’hésitent plus à frapper dans tous les quartiers de la ville. "On a passé un cap. On est au cœur de la terrorisation du réseau qui est en place, soit pour donner un signe en disant ‘n’allez plus achetez sur ce réseau-là’, soit pour le récupérer, soit tout simplement pour se venger", affirme Rudy Manna, secrétaire départemental Bouches-du-Rhône alliance police nationale.

Une spirale de la violence alimentée par le trafic d’armes. Pistolets automatiques, fusils d’assaut… Les membres de ces gangs sont lourdement armés. La police a déjà saisi près de 45 kalachnikovs depuis janvier lors d'opérations anti-drogue.