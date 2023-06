VIDÉO - "Pas cher payé" : le "tueur de DRH" condamné, les familles des victimes entre colère et soulagement

Le parcours meurtrier de Gabriel Fortin est avant tout celui d'un paranoïaque. L'homme a décidé de retrouver tous ceux qui, selon lui, ont ruiné sa carrière d'ingénieur. En janvier 2021, en moins de 48 heures, il tue successivement Estelle Luce et Géraldine Caclin. Toutes deux, à la direction des ressources humaines, ont préparé son licenciement, puis Patricia Pasquion, une conseillère au Pôle emploi où il était rattaché. Il blesse aussi grièvement Bertrand Meichel, le seul rescapé ce soir-là.

Les filles de Géraldine Caclin, elles, sont enfin apaisées. "On voulait que justice soit rendue. Pour elle, pour toutes les autres victimes. Et c'est ce qui a été fait", exprime l'une d'elles. Et sa sœur d'acquiescer : "On ne pouvait pas en attendre mieux."