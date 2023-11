Gendarmes condamnés pour "non-empêchement" d'un accident mortel : le fils des victimes témoigne

Il y a quatre ans, un gendarme ivre avait provoqué un accident de la route, tuant un couple de retraités à Grenoble. Deux de ses collègues viennent d'être condamnés à neuf et dix-huit mois de prison avec sursis, pour "non-empêchement" du délit. Le fils des victimes fait part de sa "satisfaction" face aux caméras de TF1.

Geneviève et Florencio Duron avaient respectivement 69 et 71 ans. Le 26 février 2019, ce couple de retraités avait trouvé la mort sur la route à Grenoble (Isère), percutés par un gendarme en état d’ivresse. Deux jours après le drame, ce dernier avait écopé de dix-huit mois de prison ferme. La famille des victimes s'est ensuite retournée contre deux de ses collègues, estimant qu'ils avaient une part de responsabilité. Ce mardi, la justice leur a donné raison.

"Il y a une part de soulagement, de satisfaction, de sérénité, réagit Olivier Duron, l’un des fils des victimes, dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. On se sent mieux. La justice semble nous avoir entendus. On a décidé de porter plainte contre les collègues de ce chauffard parce qu’ils avaient participé à l’alcoolisation."

Le gendarme avait pris le volant avec 2,54 g d'alcool par litre de sang, soit cinq fois plus que la limite maximale autorisée, après avoir passé l’après-midi à boire avec cinq de ses collègues au bistrot Colette. Le passager du véhicule a été condamné à dix-huit mois avec sursis pour ne pas avoir dissuadé son collègue. Un second militaire, présent au bar une bonne partie de l’après-midi, écope, quant à lui, de neuf mois avec sursis.

"Combien avait-il consommé ? Il ne le savait pas. Allait-il prendre le volant ? Il ne le savait pas. Pouvait-il l’empêcher de prendre le volant ? Il ne le pouvait pas. Et il est néanmoins condamné", déplore, pour sa part, Me Ronald Gallo. L’avocat d’un de ces gendarmes a annoncé, dans la soirée de ce mardi, son intention de faire appel du jugement.