VIDÉO - Gironde : Jojo le "roi du loto" était-il un escroc ?

Pourtant, certaines d'entre elles touchaient des sommes conséquentes. Par exemple, l'association des Pupilles des pompiers a reçu 30.000 euros à l'issue d'un loto, sans se douter que les gains étaient sans doute bien supérieurs. "Il signe un contrat et apparemment, tout n'est pas arrivé. Qu'a-t-il fait de cet argent ? À quoi il a servi ? Je ne sais pas. Il y a quelque part un engagement qui n'est pas tenu. Et puis là, ça touche une corde sensible. Ce sont des fonds qui sont destinés pour une association reconnue d'utilité publique et c'est au profit de nos orphelins et de nos familles. Voilà ce qui est surtout dommageable", déplore Christian Letellier, secrétaire général du Fonds d'entraide des sapeurs-pompiers.

Les enquêteurs estiment à près de cinq millions d'euros les bénéfices du trentenaire. Poursuivi notamment pour escroquerie en bande organisée, Jonathan L. reste toujours présumé innocent.