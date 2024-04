VIDÉO - "Hier soir, j'ai eu du mal à dormir" : Grande-Synthe sous le choc après une agression mortelle

Une agression mortelle a eu lieu à Grande-Synthe (Nord) dans la nuit de lundi à mardi. Un jeune homme de 22 ans a été roué de coups par plusieurs individus, dont deux mineurs. Sur place, le JT de TF1 a recueilli les témoignages d'habitants dévastés.

Sur le parking, là où Philippe a perdu la vie, mardi 16 avril, battu à mort, plusieurs habitants de Grande-Synthe (Nord) viennent déposer des fleurs, ce jeudi. "Je pense à mes fils. Et puis, [mourir] dans des conditions comme ça, c'est atroce. Je ne peux rien dire de plus", sanglote une femme face à la caméra du JT de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Jamel, professeur dans un des lycées de la ville, ne comprend pas cette violence. "Grande-Synthe, c'est comme un petit village, on se connait tous. Alors certes, il se passe des choses, il y a un peu de délinquance, mais à Grande-Synthe il y a encore cette persistance de la culture ouvrière et familiale. C'est difficile pour tout le monde (...), ça fait mal", se confie-t-il.

Toute la ville est sous le choc ce jeudi matin. Et beaucoup disent avoir peur. "Hier soir, j'ai eu du mal à dormir, je me suis sentie comme si c'était mon enfant. Je me dis que j'ai un fils de 38 ans...", se désole une habitante.

Nous avons rencontré Dylan Coopman, le frère aîné de Philippe, qui nous a parlé du travail qu'occupait son cadet, animateur dans les centres sociaux de Grande-Synthe. "Quand il faisait les centres, il prenait son enceinte Bluetooth pour mettre la musique pour les enfants, etc. Il était toujours là", raconte-t-il.

Le mobile précis du meurtre est toujours inconnu, mais les agresseurs ont volé le téléphone portable et les papiers de Philippe. Deux mineurs de 14 et de 15 ans ont été interpellés et placés en garde à vue. Une marche blanche est organisée vendredi dans le centre-ville de Grande-Synthe.