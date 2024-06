Deux randonneuses sont portées disparues sur une île grecque des Cyclades depuis le 12 juin. L'une d'entre elles a répondu à un appel deux jours après leur évaporation, mais depuis, aucune trace des deux femmes. Que s'est-il passé ? Le 20H fait le point.

Où sont passées Françoise Boutteaux et Marie-Pierre Arfel ? La nièce de la seconde, Juliette, angoisse de leur silence. Les deux femmes ont disparu depuis le 12 juin sur l'île grecque de Sikinos, dans la région des Cyclades. "C'est comme une deuxième mère pour moi, confie la jeune fille dans le reportage du 20H à retrouver en tête de cet article. J'espère qu'on va la retrouver et savoir ce qui s'est passé." Pour l'instant, c'est un mystère. Les deux vacancières n'ont laissé aucune trace, leurs téléphones sont sur répondeur. "Je suis la dernière à avoir eu un contact avec elles, dit Juliette. C'était mardi soir [la semaine dernière, ndlr], au téléphone. Mais depuis mercredi matin, on a plus de nouvelles."

Un dernier échange au téléphone deux jours après la disparition

Ce jour-là, la vidéosurveillance montre Marie-Pierre Arnel partir en randonnée en compagnie de cette autre Française, Françoise Boutteaux. Les deux femmes se sont rencontrées sur l'île. Elles logeaient dans des hôtels différents, à 500 mètres l'une de l'autre. Elles disparaissent, mais deux jours plus tard, Françoise Boutteaux donne signe de vie. Elle appelle à ce moment-là Ilias Gavanas, le gérant de son hôtel. Il est alors cinq heures du matin. Il la rappelle et réussit à la joindre à 8h25. "On a essayé de discuter, explique ce dernier. Mais elle me parlait français et elle ne comprenait pas ce que je lui disais. Je ne parle pas sa langue, elle pas anglais, donc elle a raccroché."

La Française envoie ensuite au professionnel une photo d'elle, allongée sur le sol. Elle assure "être tombée". Ilias Gavanas lui demande alors de lui envoyer sa position. Elle ne répond pas. Trois minutes plus tard, son téléphone ne reçoit plus messages. Les autorités sont à la recherche des deux voyageuses. Se sont-elles perdues pendant deux jours, sur cette île plus petite que la ville de Rennes ? Les familles assurent que les deux femmes étaient des randonneuses expérimentées. "C'est quelqu'un qui ne dépasse pas ses limites, précise le fils de Frédéric Gille. Ce n'est pas quelqu'un qui est casse-cou ou qui fait n'importe quoi. Elle n'irait pas sur un sentier trop dangereux pour elle ou sur une distance ou une chaleur trop importante."

Les deux femmes ont-elles été surprises par la canicule qui a frappé la Grèce la semaine dernière ? Sur d'autres îles, trois randonneurs ont été retrouvés mort durant la vague de chaleur.