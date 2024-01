VIDÉO - Le "Madoff du Maine-et-Loire" jugé pour escroquerie à Paris : une victime témoigne

Le procès du "Madoff du Maine-et-Loire" s'est ouvert ce lundi 8 janvier à Paris. Cet homme de 41 ans est accusé d'avoir détourné entre 12 et 16 millions d'euros en promettant des placements miracles à ses victimes. L'une d'elles a accepté de témoigner dans le 20H de TF1.

C'est sans prononcer un mot que Guillain Méjane est arrivé au tribunal, ce lundi 8 janvier au matin, entouré de ses avocats. Cinquante-sept personnes ont porté plainte contre cet homme de 41 ans, surnommé le "Madoff du Maine-et-Loire", l'accusant d’avoir détourné leur argent pendant des années. L’ampleur de la fraude serait internationale. "On parle quand même de 16 millions d'euros qui se seraient évaporés", affirme Paul Le Fèvre, avocat d'une trentaine d'investisseurs. "On peut penser que c'est une véritable escroquerie", ajoute Franck Normandin, l'autre avocat des parties civiles.

Je venais de construire ma maison, je n'avais plus 1 euro. Catherine, une victime

Tout a commencé il y a quinze ans. Guillain Méjane a grandi dans une famille bourgeoise d’Angers. À la fin de ses études de commerce, il crée un fonds d’investissement, et convainc des proches de lui confier leur argent, en leur promettant des rendements record. Il trouve des investisseurs dans la bonne société angevine, et parmi ses amis, comme Catherine, qui n’a rien vu venir. Elle l’a rencontré via une émission de télé-réalité pour des candidats porteurs de handicaps. En effet, le jeune homme est né sans jambes et avec un seul bras. "C'était quelqu'un de très érudit pour son âge. Intéressant, marrant, plein d'humour", confie-t-elle dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.

Ses amis lui font confiance. Lui, mène la grande vie : mariage en Italie, voitures de luxe, sa société semble se porter à merveille. En réalité, le système est frauduleux. Les investisseurs lui prêtent de l’argent. Il s'appuie ensuite sur les fonds d’autres victimes pour les rembourser. Mais il ne trouve plus assez d’investisseurs, et toute l’arnaque s'effondre. Catherine lui avait confié près de 24.000 euros. Elle a tout perdu. "Ça a été très dur dans les quelques mois qui ont suivi. C'est un très mauvais souvenir. Je venais de construire ma maison, je n'avais plus 1 euro", témoigne-t-elle.

TF1

Guillain Méjane avait-il l'intention de détourner les fonds ? Présumé innocent, il affirme qu'il s'agissait de placements infructueux et présente ses excuses. Le procès qui doit déterminer les responsabilités devrait durer au moins trois semaines.