"Il a deux petiots, quand même !" : les habitants de L'Haÿ-les-Roses réagissent à l'attaque de la maison de leur maire

Ce matin, une odeur de brûlé se dégageait encore aux abords de la maison de Vincent Jeanbrun. Le domicile du maire (LR) de l'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), où se trouvaient alors sa femme et ses deux enfants, a été attaqué durant la nuit à la voiture-bélier. Celle-ci était enflammée lorsqu'elle a été lancée au travers du portail. "Le véhicule a été stoppé par un muret", explique le procureur de Créteil sur place, "de sorte que seul, heureusement, le portail d'entrée a été touché, ainsi que le véhicule de la famille". C'est cet obstacle qui semble avoir empêché la voiture en flammes d'atteindre la maison.

Le procureur, Stéphane Ardouin, explique aussi que "l'épouse du maire, et leurs deux enfants, ont pris la fuite par le jardin arrière", en précisant que les enfants sont âgés respectivement "de 5 et 7 ans". Dans sa fuite, la femme de l'édile s'est cassée le tibia, et est actuellement hospitalisée. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat.