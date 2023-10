VIDÉO - "Il avait toujours un bon mot, un petit sourire" : à Arras, le professeur tué était apprécié de tous

Dominique Bernard a été tué ce vendredi 13 octobre par Mohammed M., alors que celui-ci s'apprêtait à pénétrer dans le lycée-collège d'Arras, muni d'un couteau. Ce professeur de lettre brillant et apprécié, âgé de 57 ans, s'est interposé face à l'assaillant, et l'a payé de sa vie. Il "a sans doute sauvé lui-même beaucoup de vies" par cet acte, a souligné Emmanuel Macron lors de sa visite sur place le jour même. Au lendemain de la tragédie, une équipe de TF1 a rencontré des collègues et d'anciens élèves, unanimes pour saluer les qualités humaines et professionnelles du professeur de français.