VIDÉO - "Il était un peu en colère" : avant l'attaque au couteau à Annecy, ils ont croisé l'assaillant

"Le mercredi soir, il était là plus tôt que d’habitude et très triste. Je lui ai dit : 'Bonjour'. Habituellement, il répondait. Et ce jour-là, il n’a pas répondu. Il était un peu en colère", raconte cette voisine dans la vidéo en tête de l’article. L'enquête devra déterminer si cette colère provenait du refus de sa demande d'asile en France, survenu trois jours plus tôt.

À quelques centaines de mètres de cet immeuble, le suspect avait ses habitudes dans un centre culturel d'Annecy. Il faisait des allers-retours avec une valise, sans pour autant déranger les commerçants, selon les témoins. "On le voyait quasiment tous les jours. Il était juste assis, le regard un peu vitreux. Mais ce n'est pas le seul, il y a plein de SDF près du centre culturel qu’on voit passer", affirme le responsable d’une brasserie locale.

Au quotidien, ce réfugié se lavait directement dans le lac d'Annecy et passait la journée dans les églises ou dans la salle de spectacle municipale, d'où il s'était fait expulser. "Il s'est fait virer par la sécurité, alors il est parti dans le jardin pour faire ses besoins. Il a été signalé, mais il n’y a pas eu de suite à ça", témoigne la cheffe de cuisine de la brasserie.